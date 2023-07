Les "heat seekers", ces chasseurs de températures extrêmes.

Alors que des chercheurs ont révélé il y a quelques jours que les vagues de chaleur qui ont fait suffoquer l'Europe auraient été impossibles sans le dérèglement climatique, la Vallée de la Mort, en Californie, fait face à un afflux de visiteurs un peu particuliers. Surnommés "heat seekers", ces derniers souhaitent immortaliser les températures les plus extrêmes.

On connaissait les chasseurs de tornades mais aussi ces plongeurs cherchant à approcher chacune des plus grandes espèces marines ou encore ces randonneurs de l'extrême capables de gravir les volcans les plus emblématiques... Ces aventures sont généralement des accomplissements personnels pour repousser ses propres limites et être témoin au plus près de ce que la Terre a à offrir.