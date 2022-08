Les Hautes Ecoles de la FWB, un enseignement pratique et professionnalisant

Professeur, c’est souvent une vocation, mais ce n’est pas le cas de Jérôme qui avant travaillait comme conseiller en environnement dans une intercommunale. Mais après quelques années sa passion pour la chimie a repris le dessus et il a décidé de partager son savoir et donc d’opérer un changement professionnel pour devenir enseignant en Haute école.

Dans la HERS d’Arlon, plusieurs formations sont dispensées : le baccalauréat en Chimie, le baccalauréat en électromécanique, le master Ingénieur industriel et le baccalauréat en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement. "La force de notre Haute Ecole, c’est que ce sont des petits groupes, de petites classes. On connaît tous les étudiants et donc on se rend très vite compte quand un étudiant a des difficultés. Donc c’est vraiment la particularité ici, c’est pratiquement de l’individuel", explique ce passionné.

L’avantage avec les Hautes écoles, c’est évidemment le côté professionnalisant des formations et cela passe par deux choses : la pratique et les stages. Deux atouts majeurs de ce type de formation. Pour nous le montrer, Jérôme Louis nous a emmenés dans un des trois laboratoires de l’établissement.

"Les étudiants adorent, et c’est la partie où ils apprennent à manipuler, à travailler avec leurs mains. C’est vraiment là qu’ils voient l’application de ce qu’ils ont vu en théorie et qu’ils apprennent tout ce qui est manipulation et gestes techniques", ajoute-t-il. L’idée est de leur apprendre les différentes manipulations qu’ils pourront effectuer une fois dans la vie active et ainsi leur permettre de décrocher des stages plus facilement. "On fait aussi beaucoup de visites d’entreprises dans la région", raconte le professeur. Pour lui, l’idée est vraiment que les jeunes comprennent que des débouchés existent dans la région et qu’ils découvrent la multitude d’options qui s’offrent à eux.

"En dernière année, ils ont vraiment la dernière moitié de l’année qui est un stage. Donc un stage de 14 semaines et là il y a vraiment beaucoup d’entreprises dans le coin qui accueille des stagiaires avec un panel de sujets très variés donc on a un étudiant qui fait de la pétrochimie dans une entreprise qui fabrique des feuilles de cuivre, on a un étudiant qui analyse les sols dans un bureau d’études qui fait de l’agronomie, on a des étudiants qui travaillent sur du contrôle d’odeurs… Enfin on a vraiment une grosse possibilité de stages !", énumère cet enseignant qui est fier de son métier.