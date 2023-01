"Les harkis" de Philippe Faucon : retour sur l’un des épisodes honteux de l’histoire

L’Algérie est un pays sous domination Française depuis 1830, mais à la fin de la guerre 39-45, un terreau d’indépendance se nourrit, petit à petit. En 1954 la situation est intenable, et les conflits s’enchaînent, comme une guerre qui ne dit pas son nom.

Cette guerre qui n’en finit pas, laisse la population affamée. Et pour aider leur famille, de jeunes et moins jeunes Algériens vont décider de combattre aux côtés de l’armée française. On les appelle "harkis". Ils ont fait un choix qui leur semble raisonnable, avec le sentiment que la France n’abandonnera pas sa colonie. Mais quand le ton change, et que les accords d’Evian se profilent, ces 200.000 "auxiliaires", considérés comme des traîtres par leur patrie, espèrent pouvoir s’installer en métropole. Une promesse qui leur est plus ou moins faite, mais qui ne sera pas tenue.

Le film raconte toute la tension vécue par ces hommes, qui ont naïvement choisi de collaborer. Il raconte l’empathie du lieutenant Pascal pour ses combattants, partagé entre l’obéissance et une fidélité à des hommes qui lui ont fait confiance.

"Les harkis" de Philippe Faucon, avec Théo Cholbi dans le rôle du lieutenant.