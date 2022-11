Les ''Happy Songs'' avec Steve Winwood, Earth, Wind and Fire, Richard Ashcroft, The Rolling Stones et Springsteen

Le mot anglais ''Happy'' fait très certainement partie de cette poignée de mots que tout le monde comprend même sans être anglophone. D’ailleurs ''Happy'', est entré dans notre langage courant ; happy anniversaire, l’happy hour tant appréciée le vendredi fin de journée, l’happy end de tous bons films américains. Sinon, il y a des expressions typiquement anglaises qui sont vraiment mignonnes aussi ''Happy as a clam'' : heureux comme une palourde, ''Happy as a flea in a doghouse'' : heureux comme une puce dans une niche.

Springsteen, malgré une atmosphère mélancolique, le titre " Happy " parle d’être heureux. En 1986, Steve Winwood, que l’on avait découvert dans le Spencer Davis Group, puis au sein de Traffic ou Blind Faith avec Clapton, est au sommet de sa carrière solo avec "Back in the High Life Again". Sorti en 1978, ''September'' d’Earth, wind and fire est le premier titre très happy cosigné avec la compositrice Allee Willis ainsi que pour ''Boogie Wonderland''. En 2018, Richard Ashcroft, ex-leader de The Verve, sort son cinquième album sur lequel on retrouve "Surprised By The Joy". En 1972, les Stones publient "Happy", ne pas tirer la tronche rend déjà plus heureux, titre chanté par Keith Richards.