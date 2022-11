Les ''Happy Songs'' avec Rod Stewart, les Kinks, Tim Buckley, Jeff Buckley, Bryan Adams et Sheryl Crow

Souvent, le bonheur n‘est pas très loin, il se cache dans les détails, dans un morceau de musique, un rayon de soleil, une attention un compliment. Il est juste là le bonheur dans quelques notes et quelques mots.

En 2013, Rod Stewart chante cette déclaration de bonheur absolu "She Makes Me Happy" qu’il adresse à celle qui est sa troisième épouse, Penny Lancaster. "Tout le monde va être heureux", message lancé par les Kinks en 1965. Vous vous souvenez de ce refrain " If it makes you happy " chanté par Sheryl Crow en 1996, loin d’être une chanson joyeuse, référence à l’énorme pression qui a pesé sur ses épaules à la suite du succès en 1993. Dans la famille Buckley, il y a Jeff le fils que l’on connaît pour sa magnifique reprise d’''Hallelujah''. En 1969, Tim, le père, sortait ce très beau "Happy Time". On peut être tellement heureux, que ça fait mal, c’est ce que chante Bryan Adams dans " So Happy It Hurts " en 2022.