Les ''Happy Songs'' avec James Brown, Florence + The Machine, Rare Earth et Bill Withers

En ces temps troubles, la seule chose dont on ait vraiment besoin, c’est de bonheur, de joie, de chaleur… Le rock’n’roll, ce n’est pas qu’un truc noir glauque, négatif, en rébellion. Le rock peut se faire joyeux !

En matière de Feel Good song, quoi de mieux qu’" I Got You (I Feel Good) " de James Brown, le titre idéal pour bien commencer une journée. Florence and The Machine en 2009 avec " The Dog Days Are Over ", hymne à la joie, au bonheur retrouvé après une période compliquée. Rare Earth, premier groupe blanc à être signé sur le label black Motown, tout sourire avec cet hymne à la fête en 1971 : " I Just Want To Celebrate ". On reste funky avec ce classique de Bill Withers : " Lovely Day ".