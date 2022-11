Les ''Happy Songs'' avec Bobby McFerrin, Bellamy Brothers, Dave Clark Five, Carl Perkins et The Who

Faisons de chaque jour une fête dans rock’n’roll attitude. "Carpe diem, quam minimum credula postero" disait Horace : "Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain" ! Enfin si pour la collectivité, il faut y penser quand même, mais ça, c’est un autre débat. Aujourd’hui, soyons joyeux, soyons heureux, soyons épicuriens !

" Let The Love Flow " est un titre des Bellamy Brothers en 1976. David et Howard, en 74, croisent le chemin du batteur de la superstar Neil Diamond qui leur présente la démo de "Let The Love Flow " et ils s’en emparent. 1988, "Don’t Worry Be Happy" Bobby McFerrin, collaborateur régulier de Chick Corea ou Herbie Hancock, sort cet ovni musical pour l’époque, une belle ode à la détente. Un refrain imparable pour " Glad All Over " que l’on pourrait traduire par heureux partout, tube du Dave Clark Five en 1964. Le chanteur, Mike Smith, s’inspire, d’un autre titre portant le même nom, "Glad All Over" de Carl Perkins (sorti en 1957), en revanche, au niveau du texte et de la compo, aucun rapport. En 1966, les Who sortent ce classique de leur répertoire "Happy Jack", principal compositeur, Pete Townshend.