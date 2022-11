Les ''Happy Songs'' avec Al Green, Paul McCartney, The Beatles et Blood et Sweat and Tears

Le bonheur tient parfois à peu de chose. Il faut y croire pour l’atteindre et adopter une attitude positive au quotidien. Voici un assortiment de citations et autres expressions de pur bonheur : ''Tous les hommes recherchent d’être heureux, ceci sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient." (Blaise Pascal) "Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive." (Bouddha) Ajoutons à cela : au petit bonheur la chance, l’argent ne fait pas le bonheur, porte-bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres !

Blood, Sweat & Tears cartonne aux Etats-Unis avec " You’ve Made Me So Very Happy " titre qui refermera sa prestation historique au festival de Woodstock en 1969. L’amour rend-il heureux ? Pour Al Green, la réponse est oui. En 2018, Paul McCartney sort "Happy With You", qui parle en fait de se saouler et fumer de la marijuana. Les Beatles en 1964 avec ce titre chanté par George Harrison "I’m Happy Just To Dance With You" très innocent dans son texte, typique de l’écriture de Lennon, à ses débuts.