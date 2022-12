Les Hannukah Sessions de Dave Grohl et Greg Kurstin se poursuivent

Pour rappel, ces sessions 2022 ont été enregistrées pour la première fois en live face à un public dans la salle Largo, d’une capacité de 250 personnes, où le chanteur des Foo Fighters – ainsi que son collaborateur régulier des "Hanukkah Sessions" Greg Kurstin – ont interprété neuf chansons.

Pour sa deuxième "Hannukah session" de cette année, Dave Grohl avait invité la chanteuse P ! nk à réinterpréter son hit “Get the Party Started”, et pour la première, il a repris “Spinning Wheel” de Blood, Sweat & Tears en compagnie de l’acteur Judd Apatow. La troisième était une reprise de 10CC en compagnie de Inara George du groupe The Bird and the Bee sur “The Things We Do for Love".

Dave Grohl a repris sa tradition des "Hannukah Sessions" au début du mois en interprétant une série de reprises en live avec une foule d’invités.

Publiée pour célébrer les chansons de musiciens juifs, la première série avait été diffusée au compte-gouttes pendant la saison de Hanoukka de 2020, et a vu le duo reprendre des chansons de Drake, des Beastie Boys, de Peaches, de Bob Dylan, de Mountain, d’Elastica, de The Knack et du Velvet Underground.

La série est revenue l’année dernière, Dave Grohl et Greg Kurstin reprenant des titres de Billy Joel, Van Halen, Barry Manilow, Lisa Loeb, les Ramones, Amy Winehouse, The Clash et KISS. Bien qu’initialement diffusées sur YouTube, les deux séries ont été mises à disposition sur les plateformes de streaming en décembre dernier.

Selon Variety, le show de cette année a eu lieu dans la salle Largo, d’une capacité de 250 personnes, où le chanteur des Foo Fighters – ainsi que son collaborateur régulier des "Hanukkah Sessions" Greg Kurstin – ont interprété neuf chansons. C’était la première fois qu’ils enregistraient la série devant un public.