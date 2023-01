Les hamsters sont de nouveau les bienvenus à Hongkong.

Le Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation de Hong Kong (AFCD) a annoncé, le 5 janvier, un assouplissement des restrictions autour des hamsters étant donné que la rareté des cas de transmission du Covid-19 de l’animal vers l’homme. "Il y a un an, nous avions très peu de cas isolés, nous devions donc adopter une approche plus agressive pour réduire les risques de foyers de contamination localisés", a expliqué Leo Poon Lit-man, professeur à l’université de Hongkong, au South China Morning Post.

"Maintenant, nous avons déjà tellement de cas locaux. Les hamsters sont-ils toujours une préoccupation majeure ? À l'heure actuelle, je ne le pense pas."

L'AFCD a déclaré que des tests aléatoires seront effectués sur les hamsters entrant dans le territoire hongkongais afin de vérifier qu’ils ne portent pas le Covid. "Ils ne pourront être vendus que si les résultats sont négatifs", peut-on lire dans un communiqué qu’a pu consulter le South Morning China Post.

Cet assouplissement des restrictions autour des hamsters a été salué par les propriétaires d’animaleries, qui espèrent que cela boostera leurs ventes. Et pour cause, les Hongkongais sont nombreux à avoir des petits animaux domestiques chez eux. Une enquête menée en 2005 par le Département du recensement et des statistiques estimait qu’il y en avait alors 524800 sur l’île.