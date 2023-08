Les hachés végétaux sont-ils aussi bons que la viande ?

Lequel serait le plus intéressant en termes de goût et de texture, cette fois ? Pour le savoir, nous avons fait déguster à l’aveugle les huit hachés végétaux les plus connus. Ils sont pour l’occasion ajoutés à une sauce tomate légère. Ils ne sont en effet pas destinés à être mangés seuls.

Notre jury de goûteurs experts est plutôt bien équilibré. Les uns nagent dans un monde sans viande. Auriane Borremans a lancé sa marque de plats végétariens "La Fille du Boucher" et Gabriel Cloquet, son restaurant végétalien, "Verdo" à Bruxelles. A l’opposé, les autres sont de fervents défenseurs de la bonne viande. Corinne Vanderbèque et Philippe Bouillon sont respectivement vice-présidente et président de la Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.

Les hachés se succèdent devant les nez et les papilles de nos experts et les avis, à notre grande surprise, vont plutôt dans le même sens et généralement dans le mauvais sens.

Corinne Vanderbèque "A la mâche, moi j’ai trouvé ça désagréable. Je trouve qu’il faut avoir de bonnes dents pour le mâcher, car assez caoutchouteux. Ça ne ressemble pas du tout à de la viande ! " Gabriel Cloquet : "Ce n’est pas bon ! Celui-là, il ne mérite pas d’être terminé. Vraiment, au niveau du goût, on est beaucoup trop fort, on est sur quelque chose qui est beaucoup trop fort, ça ne paraît pas naturel." Philippe Bouillon : "Deux mots : pas bon, pas de mâche, absolument rien !" Auriane Borremans : "Moi, c’est tout ce que je déteste dans le végétal"

Malgré tout, notre jury parvient à s’accorder sur l’un d’entre eux, le meilleur, dirons-nous, celui de la marque "Garden Gourmet". Corinne Vanderbèque résume: "Celui-ci sort du lot, mais ça reste encore une fois différent de la viande." Auriane Borremans ajoute: "Il n’a pas de goût, mais il a une texture, donc c’est intéressant, dans une sauce tomate, en tout cas."