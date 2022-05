Les habitants de Chanly ne veulent pas d'une Maison de Détention dans leur village

Il y a une dizaine de jours, le Gouvernement Fédéral annonçait son projet d'ouvrir une maison de détention dans la commune de Wellin, plus précisément à Chanly. Il s'agirait d'héberger 17 personnes condamnés pour de petits délits. Ce lundi soir, une réunion d'information a réuni un public nombreux à Halma mais il y avait toujours autant de craintes et de questions à l'issue de la soirée. Ils sont venus à quatre fonctionnaires fédéraux et ils étaient face à 150 personnes qui ne voulaient pas entendre leurs arguments ! " Les maisons de détention ", explique le représentant du Ministre de la Justice, " sont destinées à accueillir des personnes qui jusqu’ici sont chez elles avec un bracelet électronique et sont condamnés à moins de trois ans prison pour des délits mineurs. Et ce seront des structures de proximité." Mais la population argumente contre ce projet. Chanly, c’est un petit village rural de 500 habitants, où les 17 détenus n’auront notamment aucune facilité de mobilité. Comment dès lors parler de réinsertion. On évoque la proximité de la maison de détention avec un foyer qui héberge des enfants placés par le juge et du home pour personnes âgées, le Val des Seniors. La Maison de Détention sera un lieu fermé avec des permissions sous certaines conditions mais aucun des arguments n’a réellement réussi à calmer les craintes et la colère des riverains.