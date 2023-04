Les guinguettes sont de retour à Bruxelles

Les beaux jours arrivent, les guinguettes aussi. Elles font leur grand retour dans les parcs bruxellois. La première a ouvert ses portes cette semaine à Evere. C’est la toute première fois que la commune accueille une guinguette dans le Parc Bon Pasteur.

Ils ne sont que quelques-uns sur la terrasse de la nouvelle guinguette Vincent à Evere. Les températures sont encore fraîches, mais un petit rayon de soleil a motivé une dizaine d’habitants du quartier à venir s’installer durant le temps de midi.

Certains viennent simplement prendre l’air, d’autres viennent pour découvrir la toute nouvelle guinguette de leur quartier ou encore pour discuter avec le voisinage.

François de Villers exploite les sept guinguettes de Bruxelles Environnement. Depuis 2017, le concept séduit les Bruxellois. "C’est offrir un lieu dans un espace public tel qu’un parc pour que les gens se rencontrent autour d’un service Horeca, cuisine et boissons, avec un chouette environnement en étant bien entourés. On sent qu’on est très très bien accueillis par le quartier et on espère retrouver notre public, c’est-à-dire les gens qui aiment ces lieux", explique le patron des guinguettes.

On y va aussi pour grignoter ou siroter un petit verre. A la carte : un maximum de produits bio, durables, issus du circuit local. Le patron a d’ailleurs une toque Good Food.



Les habitants du quartier présents sont ravis. Ils ont désormais eux aussi leur propre guinguette à Evere. "Ce n’est pas comme à Schaerbeek, la commune d’Evere elle manque un peu de café. C’est chouette que cela arrive enfin ici", "j’habite ici en face et je trouve que c’est bien placé ici. En plus, il y a du soleil, donc tout va bien", nous confient deux riverains.

D’autres guinguettes vont ouvrir leurs portes. Ce samedi 29 avril, ce sera au tour de la guinguette du parc Roi Baudouin et de celle du parc de Laeken. Ce lundi 1er mai, celle du parc Georges-Henri suivra le pas. Pour la guinguette du parc du Cinquantenaire, il faut attendre une semaine supplémentaire, le samedi 6 mai. Il y aura aussi, cette année, un vélo-guinguette à l’Abbaye de la Cambre, prévu d’ici mi-mai. Enfin, encore un peu de patience du côté du parc Duden, l’ouverture est prévue pour le 1er juillet. Toutes ces guinguettes sont ouvertes 7 jours sur 7, de 11 heures à 22 heures et ce jusqu’au 24 septembre.