Les guinguettes bruxelloises de l’été [Carte interactive]

On connait (et aime) la chanson : doigts de pieds en éventail, des lampions colorés, une ambiance décontractée, des concerts, des tapas et un petit blanc qui détend… Les guinguettes sont bien de retour cet été dans la capitale !

A voir : BX1 a couvert l’ouverture des guinguettes

Oubliée, l’image vieillotte que l’on pouvait s’en faire. Les guinguettes poussent un peu partout, s’adaptent aux tendances du moment et connaissent une seconde jeunesse. Dès les premiers parfums estivaux, ces lieux éphémères investissent les parcs, les quais et autres lieux publics un peu bohèmes pour le plus grand bonheur des familles, amis, collègues. Sur place : la tendance est à l’ambiance conviviale, aux produits locaux et au sans-chichi.

Voici un aperçu des guinguettes les plus populaires de Bruxelles !