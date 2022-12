Les guichets numériques, l’enfer administratif pour certains citoyens, dénoncent 200 associations

Et cela a des conséquences sur l’autonomie de ces citoyens. "Les personnes âgées et les personnes en difficulté avec l’écrit demandent de l’aide à des proches, et donc ils deviennent de moins en moins autonomes pour faire les démarches seuls, comme ils le faisaient avant, ou ils demandent de l’aide aux associations. Mais quand les personnes n’ont pas envie de demander de l’aide, quand les associations reçoivent une demande et que c’est déjà presque trop tard ou trop compliqué, les personnes se découragent souvent et ne demandent finalement pas les droits auxquels elles ont accès."

Les travailleurs sociaux se transforment ainsi en assistant administratif alors que ce n’est ni votre formation ni le but et l’objectif de leur association. "Je travaille à Lire et Écrire, explique Iria Galván. Et on se retrouve à demander un rendez-vous en ligne pour une personne, à faire des virements bancaires, mais aussi la déclaration d’impôts, à inscrire les enfants à l’école, etc. On fait toute une panoplie de tâches pour lesquelles on n’est non seulement pas compétents, parce qu’on n’est pas fiscalistes ou réceptionnistes, mais qu’on n’est pas censés faire non plus."

On a plein d’informations très personnelles des personnes

"Ce qui se passe, c’est qu’on a finalement plein d’informations très personnelles des personnes. Ils nous donnent leur code PIN, ils nous donnent leur carte bancaire, ils nous donnent plein d’informations. Donc, bien évidemment, on essaye de traiter tout ça avec une déontologie et une éthique, mais c’est très complexe." Une réalité qui concerne Bruxelles mais le reste de la Belgique aussi.