Les guérisseurs nous soignent-ils vraiment?

La Suisse compte pas moins de 300 guérisseurs et tous croulent sous les sollicitations. Chacun a son domaine de prédilection et le pays est très organisé puisqu’une appli permet de les recenser. C’était donc un pays propice pour réaliser cette enquête.

Après avoir interrogé 35 guérisseurs et vérifié des cas de guérison en les auscultant, dossier et avis médical à l’appui, cette enquête a retenu cinq cas de guérison mystérieuse. Médecins, psychiatres et chercheurs en neurosciences livrent leur avis d’expert sur l’efficacité des guérisseurs, pendant que ces derniers détaillent leurs méthodes de soins et que les patients témoignent, eux, des effets sur leurs maux.

Alors les soins des guérisseurs sont-ils aussi efficaces que les traitements médicaux ? Comment réussissent-ils là où parfois la médecine échoue ? Et dans quelle mesure ces aides ont-elles un effet placebo ?

L’énergie, les flux, la manipulation et le rééquilibrage énergétique sont souvent au centre de ces pratiques alternatives et naturelles, aux antipodes de la médecine conventionnelle, et pourtant toutes deux collaborent de plus en plus ensemble.