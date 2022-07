Les guêpes en avance sur leur temps, mouches et moustiques à l’abordage : la faute à la météo

Les moustiques et les mouches à l’abordage

Les mouches et les moustiques ont la capacité d’avoir plusieurs générations par an qui dépendent du climat. Les grosses chaleurs du mois de juin et les récentes périodes de pluie sont la parfaite combinaison pour accélérer leur cycle de reproduction. Un œuf de moustique pondu à même le sol peut survivre plusieurs mois. Une fois au contact de l’eau, il peut éclore.

Frédéric Francis, professeur en entomologie à la faculté de sciences agronomiques de Gembloux, souligne que : " Le fait d’avoir eu des périodes de pluies abondantes, on va avoir de l’eau stagnante. C’est le nid idéal pour la reproduction des moustiques et donc le développement des larves. Si on dépasse les 25°, cela va accélérer leur cycle et donc les larves vont se développer sur un temps beaucoup plus réduit. C’est pourquoi on a une émergence d’adultes plus importante actuellement. "

" Les mouches vont se développer sur toute une série de matières organiques en décomposition. Cela peut-être des déchets végétaux, des déjections animales, etc. Si on a une humidité nécessaire pour le développement des larves et en même temps des températures élevées, cela va raccourcir également leur cycle de croissance. "

Pour éviter une invasion de mouches dans votre habitation, il est recommandé de ne pas leur offrir le couvert en veillant à bien fermer les poubelles.