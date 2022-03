Les grues cendrées sont de retour chez nous

Ces dernières années, les ornithologues ont pu remarquer que de plus en plus de grues passent dans notre couloir de migration. Ils estiment leur nombre entre 200.000 et 300.000 grues sur la partie ouest de l’Europe. Les observer est donc devenu plus facile puisqu’elles sont plus nombreuses qu’auparavant. Avec le changement climatique et la hausse des températures, les grues hivernent plus près de chez nous et elles repartent vers le Nord plus tôt, déjà en février. Tandis qu’il y a encore quelques années, il fallait attendre que le mois de mars soit bien entamé pour assister à leur grand passage.