Les groupes préférés de Bruce Springsteen sont...

Bruce Springsteen a participé à son émission From My Home To Yours sur SiriusXM E Street Radio, où il a renoué avec de vieux amis et révélé son " Mont Rushmore " des groupes de rock.

Dans le 30e épisode de la série de podcasts, Springsteen s'est entretenu avec des musiciens vétérans de la scène de Freehold, dans le New Jersey, notamment Mike Wilson, Mike Domanski et Donnie Powell, membres du groupe de Freehold du milieu des années 60, les Legends, et Craig Caprioni, chanteur des Rogues, le tout premier groupe de Springsteen.

Bruce Springsteen a partagé sa liste de groupes préférés en déclarant : "les Beatles, les Stones, The Animals, c'est comme ça que se déroule ma playlist, vous savez. Mais y a-t-il des fans de Dave Clark 5 ? " Il a ensuite fait l'éloge de DC5 pour ses "grands disques" avant d'enchaîner sur le single du groupe "Any Way You Want It", sorti en 1964.