Les groupes hospitaliers anversois ZNA et GZA vont fusionner

Les groupes hospitaliers anversois ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) et GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) ont officiellement confirmé mercredi leur "engagement à fusionner". Cette fusion était envisagée depuis un certain temps et les deux parties ont finalement réussi à se mettre d'accord sur les modalités. Le nouveau groupe, Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS), devrait voir le jour le 1er janvier 2024.

Le ZAS comptera plus de 3.300 lits et 10.000 employés, ce qui en fera l'un des plus grands groupes hospitaliers de Belgique et d'Europe.

Selon les deux parties, la fusion permettra d'optimiser les investissements dans les infrastructures et de se concentrer sur les spécialisations.

Des discussions sur les conditions de travail des médecins au sein de la nouvelle structure sont déjà en cours et commenceront bientôt avec le reste du personnel et les syndicats.