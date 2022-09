Les groupes en ‘’THE’’, l’article défini anglais : The Turtles, The Beach Boys, The Dandy Warhols, The Stooges, The Pendletons…

On dit The Cure alors qu’ils on enlevé leur the depuis quelques années déjà, on dit les Doors avec le déterminant en français mais on ne dit pas les Cure, par contre, on aurait tendance à dire les pour des groupes qui n’ont même pas de the, comme par exemple à mes débuts ''les'' Blackberry Smoke, ce qui est, je l’ai compris à mes dépens est une calomnie, mais si je dis les Stray Cats, cela ça va. Aidez-moi j’en perds la boule, j’ai la tête qui éclate, franchement, c’est à n’y rien comprendre !

Et aux rayons des groupes en The nous avons The Turtles, les tortues.

Impossible de parler des groupes en The sans parler d’un des groupes américains les plus célèbres du genre : les Beach Boys, enfin "The Beach Boys".