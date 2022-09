Les groupes en ‘’THE’’, l’article défini anglais, The Kinks, The Ravens, The Bo Weevils, The Stranglers, The Clash ou The Sex Pistols

Ce qui est sympa avec les groupes qui commencent par ‘’the’’, c’est qu’on peut choisir n’importe quel nom, ça donne directement un côté rock ! Par ex : The Fanny’s, ça claque non ? The Green Garden ou The Dirty Window ou The Night Roasters, les torréfacteurs de nuit, ou The Knight Rooster, le chevalier coq. Ça y est, je sens que je suis en pleine vague de créativité : The High Crane, la grue élevée, The Crawling Pigs, les cochons rampants, The Marmalade Heads, les têtes de marmelade… Les frères Davies : les Kinks ! Enfin The Kinks ! Mais avant ils ont porté d’autres noms en The : The Ravens ou encore The Bo Weevils. Le punk de la fin des 70’s était très friand des noms en ‘’The’’. Il y avait The Stranglers, soit les étrangleurs. Pour The Clash, c’est une suggestion du bassiste Paul Simonon qui avait vu plusieurs fois " Clash " dans le journal. The Sex Pistols, un groupe qui crachait sur le rock du passé mais qui a quand même utilisé ce fameux " The " dans son nom une idée de leur manager Malcom McLaren.