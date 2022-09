Les groupes en ‘’THE’’, l’article défini anglais comme The Mamas and The Papas, The Doors, The Beatles, The Platters, The Trashmen…

‘''The’’, comme The Doors, comment il se prononce ? On dit ''de doors’’, mais on devrait dire ''di’’, en même temps on dit bien di pour the end non ? Alors on dit ''di doors’’ ? Mais ce ‘’th’’ comme dans ''three'', c’est imprononçable pour nous pauvres francophones. Ce n’est pas pire que les parisiens qui nous mettent du zzzz partout ze doors, ze strokes, ze cure, finalement, ils n’ont pas tort, c’est moche, mais c’est plus simple :

Ze Mamas and Ze Papas. Impossible de ne pas évoquer " THE " Beatles… The Platters… The Trashmen…