Les groupes en ‘’THE’’, l’article défini anglais, avec The White Stripes, The Cure, The Band, The Boomtown Rats ou encore The Hollies

L’un des cauchemars des animateurs radio, l’article défini ‘’THE’’ anglais, comme dans The Cure. Faut-il le prononcer ? Comment le prononcer ? Faut-il le remplacer par les en français ? Autant de questions qui n’ont pas vraiment de règles mais qui peuvent vite être le sujet de vives critiques si l’on s’y prend mal et pas de bol pour nous, des groupes en THE, il y en a une flopée ! Il y a The White Stripes, duo composé de Jack White, guitare et chant, et Meg White, batterie. ‘’The’’ comme pour les canadiens The Band. Mais aussi The Boomtown Rats, si on traduit littéralement ça donne ‘’les rats d’une ville en plein essor’’ bizarre non ? Et puis encore un groupe en The : The Hollies.