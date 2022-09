Les groupes en ‘’THE’’, l’article défini anglais avec The Shadows, The Drifters, The Strokes, The Velvet Underground, The Ramones et même The The

Avoir un ‘’THE’’ dans le nom de son groupe, c’est revendiquer une appartenance à la mouvance rock. C’est une valeur sûre, presque une valeur ajoutée. Pensez-y si l’envie vous prend de fonder un Band, un THE, c’est comme un de dans son nom de famille, ça donne directement un petit plus. Qu’on le veuille ou non, certains renient d’ailleurs leur petit ''de’’ comme certains groupes évitent à tout prix le THE dans leur patronyme. Les petits et grands THE chez nos rockeurs.

Ils ont un peu lancé le mouvement des groupes en The en Angleterre… Source d’inspiration pour beaucoup : The Shadows, avant ça The Drifters, mais le band a quelques soucis avec le groupe américain The Drifters, alors plus célèbre qu’eux.