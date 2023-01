Les Groupes d'Action Locale, une vraie dynamique pour les régions rurales

L'Europe et la Wallonie favorisent le développement rural notamment via les GAL, les Groupes d'Action Locale. L’objectif est de les inciter à réfléchir au potentiel de leur territoire rural et faire émerger des projets souhaités par les citoyens à travers des associations mais aussi des entreprises, des agriculteurs, etc. Le plus ancien en Province de Luxembourg est le GAL du Pays de l’Ourthe. Il regroupe toutes les communes luxembourgeoises du bassin de cette rivière. Il y aussi ceux créés par les parcs naturels (Ardenne Méridionale, Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Gaume) puis le GAL NovArdenne (Libramont- Libin et Saint-Hubert) qui veut s’élargir aux communes de Sainte-Ode et Tenneville et enfin le GAL Romana (Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne). Aujourd’hui, ces six GAL s’apprêtent à rentrer des projets pour poursuivre le travail entamé jusqu’en 2027 ! Un nouveau projet de GAL existe aujourd’hui dans le P ays d’Arlon avec Attert, Messancy et Arlon. La première démarche pour chacun est de faire réaliser un diagnostic de territoire. Prenons l’exemple du GAL Romana. Le diagnostic met en évidence les riches naturelles (nature, grotte, etc.) des communes de Rochefort Marche et Nassogne. Une région très touristique mais où paradoxalement le nombre de nuitées dans les hôtels et gîtes est en baisse par rapport aux communes voisines. De plus, les trois communes ne connaissent pas non plus une augmentation de leur population. Elles vont donc imaginer de nouvelles actions, au moins en partie en tenant compte de ces réalités. En tous cas, aujourd’hui, tous les GAL en appellent aux idées de leurs habitants pour construire un programme d’actions. Les consultations prennent différentes formes et il faut le faire pour la mi- ou fin janvier au plus tard.