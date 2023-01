Les grottes de Han inondées : un phénomène impressionnant mais bien connu

Alors que des crues et des pluies frappent une bonne partie de nos régions, l'équipe de Quel Temps pour la planète ? a choisi de se rendre sur le terrain du côté de Rochefort et plus précisément aux Grottes de Han, inondées en ce début de mois de janvier.

Le phénomène est assez fréquent en automne et hiver mais les images sont impressionnantes. Ari Lannoy, guide au Domaine des Grottes de Han : "Hier, le débit est monté à 55m³ par seconde, cela faisait depuis le 16 juillet 2021 et la fameuse crue dont on se rappelle encore très bien, qu'on avait plus atteint ces valeurs-là."

Pour le guide, cela reste assez normal : les Grottes sont habituées à ces inondations, on dit alors simplement dans la région que "la Lesse tourne". Le guide ajoute même un proverbe local :

Si la Lesse tourne avant Noël, elle devrait tourner au moins sept fois cette année-là.

Entre novembre et mars, les riverains sont habitués au phénomène mais visiteurs d'un jour... vous voilà prévenus !