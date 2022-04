Les Grottes de Han dans une version musicale

Vous n’avez jamais visité les Grottes de Han ? Vous n’y êtes plus allé depuis un long moment ? Il est grand temps d’y retourner ! Voici trois occasions pas comme les autres de réparer cette lacune.

Les 30 avril, 7 mai et 18 juin, l’une des plus belles grottes d’Europe s’offre à nous dans une version musicale. Des visites qui sont enchantées par la flûte traversière d’une exquise jeune musicienne flamande, Rebecca Van Bogaert. Il fait froid, parmi les concrétions millénaires et les trésors géologiques, mais la flûte de Rebecca va nous réchauffer tout ça, avec son timbre suave, qui batifole dans tous les genres musicaux, et qui, bien entendu, ajoute à la visite une dimension magique. Tous à Han-sur-Lesse, dans l’entité de Rochefort !