Les grosses mailles et les pulls de Noël ont la cote cette année

Ce 16 décembre, c’est la journée mondiale du pull de Noël. L’occasion de se parer de son plus beau ou de son plus moche lainage aux couleurs des fêtes de fin d’année. Le froid et la crise énergétique poussent pas mal de gens à l’achat de pulls bien chauds.

Rouges, verts, blancs, discrets ou voyants, porter un pull de Noël est pour certains, devenu une tradition. "On fête cette journée au bureau depuis quelques années déjà. C’est sympa ", explique une cliente d’un magasin, qui a choisi son vêtement pour la cause. "40 euros pour cet achat, c’est déjà bien payé pour ne le porter qu’un ou deux jours par an".