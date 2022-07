"Les gros théâtres sont encore aux mains des hommes", Bénédicte Linard sur la parité dans les arts de la scène

En octobre 2020, un rapport mené conjointement par l’UCLouvain, l’Uliège et La Chaufferie Acte 1 mettait en évidence le peu de représentativité des femmes et des minorités dans le secteur des arts de la scène. Les conclusions de cette première étude chiffrées étaient claires : les femmes et les minorités sont sous-représentées sur les planches, en coulisses et dans les directions des théâtres de la Fédération Wallonie Bruxelles.

En 2020, les femmes se partageaient 20% des postes de direction et ne contrôlaient que 18% des budgets dans le secteur des arts de la scène. Si on retrouve aujourd’hui des femmes à la tête de certains théâtres, comme au Rideau de Bruxelles ou à l’Atelier 210, les conseils d’administrations et les postes de direction restent majoritairement masculins.