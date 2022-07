Les gros coups se multiplient : mais où en sont les 6 ténors de Premier League dans leur mercato ?

Le mercato en deux mots : gros coups

On le mentionnait dans cet article, Kevin De Bruyne risque de se sentir bien seul la saison prochaine. Fidèle parmi les fidèles, KDB est en effet le dernier membre du noyau de 2015 à être toujours présent au club.

Derniers mohicans d’une barque qui vire de bord et qui vise plus que jamais la Ligue des Champions, Raheem Sterling et Fernandinho ont largué les amarres cet été. Le premier a succombé aux sirènes de Chelsea pour relancer une carrière qui s’enlisait tout doucement, le second est rentré au pays pour profiter d’une pré-retraite bien méritée. Autre fer de lance à changer de blason, Gabriel Jesus, jugé excédentaire et donc cédé à Arsenal pour 52 millions d’euros. Trois départs déjà actés et un 4e à venir puisque Oleksandr Zinchenko devrait lui aussi partir renforcer les Gunners.

Fidèle à sa réputation de mitraillette à transferts, City n’est pas en reste pour autant du côté des arrivées. Deux joueurs, et non des moindres, sont en effet venus donner encore plus de profondeur à un noyau qui dégouline de talent : Erling Haaland et Kalvin Phillips. Deux arrivées, bouclées pour 108 millions d’euros, excusez du peu (60 pour Haaland, 48 pour Phillips).

Pour le reste, notons les 12 (!) retours de prêts déjà actés. Des joueurs qui n’ont, pour la plupart, aucun avenir à City et qui devraient d’ailleurs être re-prêtés (Porro, Itakura, Muric, Stevanovic…). Le seul qui devrait parvenir à tirer son épingle du jeu en tant que doublure officielle d’Haaland, c’est Julian Alvarez, l’attaquant argentin, de retour de River Plate.