Les gros assurent sans briller : L'Antwerp s'offre le Cercle "à l'anversoise", Gand se fait peur contre Courtrai

A Gand, aussi, on prend les mêmes ingrédients que la saison dernière… et on recommence. Comprenez une attaque de feu, un binôme de buteurs déjà assoiffé et une défense qui n’est toujours pas rassurante. Cette victoire à l’arraché 3-2 contre Courtrai s’inscrit donc dans la juste continuité de l’an dernier.

Comme l’an dernier, les Buffalos ont tremblé par moments, concédant même le premier but du match, conséquence d’une sublime action collective de Courtrai, ponctuée par Abdelhak Kadri. Et comme l’an dernier, ils ont brillamment renversé la vapeur, plantant trois buts dans la foulée grâce au héros malheureux du KVK, Aleksandar Radovanovic, mais aussi à Hugo Guypers et Gift Orban les deux artificiers maison. En fin de match, le but de l’espoir de Courtrai signé Felipe Avenatti est resté sans lendemain et n’a donc servi qu’à réveiller quelques démons défensifs chez les Gantois. Score final, 3-2 donc, et 1e victoire de la saison pour Gand qui remporte son 1e match d’ouverture en championnat depuis… 2012 !