Les grèves sont reconduites chez TotalEnergies, après un compromis sans la CGT

La CGT, elle, a claqué la porte des négociations, en dénonçant par avance l'accord des deux autres syndicats, forts de 56% de représentativité à eux deux. "Ca ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des grévistes", a prédit Alexis Antonioli, espérant désormais "la généralisation du mouvement."

De fait, des appels à la "grève générale" ont déjà été lancés, et mardi prochain devrait être l'occasion d'une journée de grève nationale, des transports aux fonctionnaires, suite à l'appel jeudi de quatre syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et de plusieurs organisations de jeunesse. Cette grève doit toucher en particulier la SNCF et la RATP.

Cinq raffineries, sur sept en France, étaient à l'arrêt avant le vote à Gravenchon, ainsi que plusieurs dépôts dont un immense près de Dunkerque, appartenant à TotalEnergies.