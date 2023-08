Les grèves en Belgique ont eu peu d'influence sur le chiffre d'affaires d'Ahold Delhaize

Le groupe de supermarchés belgo-néerlandais Ahold Delhaize a connu un deuxième trimestre solide, ressort-il de ses résultats trimestriels publiés mercredi. Au total, les ventes du groupe ont atteint 22,1 milliards d'euros. Les grèves au sein des magasins Delhaize en Belgique ont impacté les ventes du groupe de 0,7 points de pourcentage.

À taux de change constants, le groupe enregistre une croissance de ses ventes de 4,3%. Le détaillant a été en mesure d'augmenter son bénéfice d'exploitation ajusté de 2,8% (4,4% taux de change constant) à 904 millions d'euros. En Europe, les ventes ont atteint 8,4 milliards d'euros, en hausse de 7,4% (7% à taux de change constants).

Sur une base comparable, les ventes ont progressé de 6,3%. En excluant l'impact des grèves en Belgique, les ventes sur une base comparable ont augmenté de 7,6%. Le groupe réitère son soutien au passage sous franchise des 128 supermarchés toujours intégrés du groupe Delhaize "afin de permettre à la marque de mieux servir les clients sur le long terme".

Aux États-Unis, Ahold Delhaize a réalisé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros, en hausse de 0,3% ou de 2,7% à taux de change constants. Sur une base comparable et hors ventes de carburant, les ventes ont augmenté de 3,6%. "L'agilité et la flexibilité que témoignent nos marques et nos associés, en s'adaptant rapidement aux besoins des clients tout en maintenant avec diligence le cap sur nos différents projets de transformation, a soutenu les solides performances de l'entreprise au cours du trimestre écoulé", souligne le CEO du groupe Frans Muller. Ce dernier estime en outre que le "pic de l'inflation" est passé. Le groupe pointe également ses bonnes performances dans la vente en ligne via des sites comme Bol.