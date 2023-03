Les grèves empêchent les régions de se redresser, estime Olivier Willocx

Selon l’institut de recherche allemand WSI, la Belgique était la championne d’Europe des grèves entre 2011 et 2020. Aucun autre pays européen n’a détrôné les 97 jours de grève pour 1000 salariés par an de la Belgique. Pas même la France et ses 93 jours de grève pour 1000 salariés.

Mais cette médaille d’or pourrait-elle avoir un impact sur le développement de la Belgique ? Pour Olivier Willocx, administrateur délégué de Beci, "il est important que la population puisse protester", mais "si des régions veulent se développer en continuant à croire que la protestation est le seul mode légitime pour s’en sortir, ça va être difficile à redresser " Et pour cause, " lorsqu’ils analysent les possibilités d’investissements, les investisseurs étrangers tiennent compte d’un certain nombre de facteurs dont l’attitude du travailleur", affirme-t-il. "Les grèves coûtent cher à l’employeur. La France pensait tirer profit du Brexit en attirant les entreprises britanniques. Le mouvement des gilets jaunes a éclaté au même moment et presque aucune entreprise n’est venue s’installer en France, presque toutes sont parties à Amsterdam, à Francfort et au Luxembourg. Quelque part, l’attitude des gilets jaunes a nui aux investissements en France." Une situation à laquelle pourrait être confronté le sud de la Belgique, estime-t-il.

Un avis que partage François Bellot MR, député au Parlement de Wallonie. "Lorsque j’étais ministre, j’ai eu l’occasion de rencontrer une trentaine d’entreprises installées en Angleterre et qui devaient venir sur le continent au moment du Brexit. Un expert a questionné ces entreprises pour connaître les critères qu’elles prenaient en compte avant de s’installer dans tel ou tel pays", dit-il. "Dans les 5 premiers critères, on retrouve la stabilité fiscale en première position, ensuite la paix sociale et une qualité d’accompagnement de l’administration dans les demandes d’autorisation de s’installer. Deux entreprises se sont implantées en Belgique, les 28 autres à Amsterdam."

"Le droit à la grève est fondamental", assure-t-il. "Mais quand dans un modèle de concertation sociale, l’Allemagne en compte 15, les Pays-Bas 18 et la Belgique, 95… l’entreprise qui est aux USA, en Irlande ou en Australie a vite fait son choix."