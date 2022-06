Les grelinettes artisanales d’Albert

Installés dans l’ancien laminoir de cuivre de Warnant, près d’Anhée dans la vallée de la Molignée, l’atelier Outils Tradition. C’est là qu’Albert Roulive et John fabriquent des grills, des planchas, des enseignes, des girouettes… Et des outils de jardinage, principalement des grelinettes. C’est une sorte de fourche à deux manches qui permet d’aérer la terre sans se casser le dos comme avec une bêche et en respectant la vie souterraine.