Les Greenwood, la fratrie qui a fait de Radiohead un groupe d’avant-garde !

Si certains musiciens sont devenus des rockers en apprenant sur le tas, ce n’est pas le cas de Colin et Jonathan Greenwood. Ils ont étudié la musique sur les bancs de l’école, le plus jeune a été initié à la composition et à l’harmonie. C’est dans ce collège situé près d’Oxford que les membres de Radiohead se sont rencontrés. Retour sur les jeunes années des Greenwood avant leur ascension aux côtés de Thom Yorke au sein d’un des groupes les plus créatifs et aventureux des 40 dernières années !

Originaire d’Oxford, la famille Greenwood comprend 2 frères : Collin et John, mais aussi Susan leur grande sœur que Johnny remerciera publiquement de lui avoir fait notamment découvrir les groupes Magazine et New Order.