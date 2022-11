"Les grands récits" - Livre de Laurent Vergne et Maxime Dupuis

Dans ce livre, Laurent Vergne et Maxime Dupuis développent 14 portraits d'hommes et de femmes, plus loin que le sportif qu'ils représentent. "Pour nous, dans Les grands récits, la performance ce n'est pas l'essentiel. Ce qui nous intéresse c'est d'aller gratter un peu derrière. Même dans des histoires parfois très connues, il y a toujours des choses à faire découvrir. C'est plus le côté humain que l'aspect purement sportif. Les champions et championnes ont les connait pour la plupart."

Laurent Vergne nous donne d'ailleurs un exemple de grand récit disponible en podcast, mais qui n'est pas dans le livre. "Vous vous souvenez peut-être de ce patineur australien qui est devenu champion olympique à Salt Lake City en 2002 en bénéficiant d'un concours de circonstances incroyables. En demi et en finale, tout le monde tombait devant lui. Tout le monde se souvient de cette histoire-là, mais personne ne connaît son parcours. Comment ce type s'est mis au short-track alors qu'il y a 12 patinoires en Australie et qu'il était pratiquement le seul à faire ça là-bas. Personne ne sait non plus qu'il a failli mourrir sur la glace. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir qui est cette homme ou cette femme." 14 histoires du même genre sont donc à découvrir dans le livre.