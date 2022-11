Les grands-parents gâtent-ils trop leurs petits-enfants ?

Le rôle de grand-parent évolue de plus en plus

Ces dernières décennies, on remarque que le rôle de grand-parent évolue de plus en plus vers une plus grande complicité avec les petits-enfants. Preuve en est ; le nom des grands-parents évolue. Autrefois, on les appelait avec des termes un peu austères, on disait "Grand-père" ou "Bonne maman". Aujourd’hui, même le papy-mamy c’est plus assez, on va bien souvent trouver des termes un peu plus affectueux comme "Papidou", "Mamily". Des surnoms un peu plus tendres.

Et ce changement de nom, il va de pair avec un changement de fonction. C’est-à-dire que la relation grand-parent/petit-enfant, elle évolue de plus en plus vers une relation axée sur le ludique, la découverte, le plaisir. Aujourd’hui, ça n’étonne plus personne qu’une ado parte en city-trip avec sa mamy ou qu’un gamin se fasse mettre une tannée à la console par son papy. Le souci, c’est que ça se passe souvent dans une ambiance un peu plus permissive qu’à la maison.