Au Moyen-Âge et pendant les Temps modernes, la lutte contre les incendies repose essentiellement sur le dévouement général et spontané de la population. Tout le monde s’y met. Mais on se rend compte peu à peu que les bonnes volontés ne suffisent pas à enrayer et à combattre ce fléau, qu’on appelait alors "foudroyant et écrasant".

Au 19e siècle, les autorités publiques décident donc d’organiser la lutte contre les flammes et d’utiliser un matériel adéquat. Matériel constitué de pompes, qui donneront leur nom à ces nouvelles unités : les pompiers, les sapeurs-pompiers, les gardes pompes…

Ces noms sont une spécificité francophone, puisque, partout ailleurs, ces unités prendront le nom de l’élément qu’elles combattent, plutôt que l’outil utilisé. Brandweer en néerlandais par exemple.

Ces pompiers, perçus comme des héros des temps modernes, sont sans aucun doute les premiers témoins de la folie humaine, de la destruction de l’environnement. Car aujourd’hui, "ce sont des feux hors normes qui nous frappent et qui nous marquent par leur intensité, leur vitesse de propagation, leur durée et leur ampleur", souligne Valérie Piette.