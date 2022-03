Les grands feux sont de retour !

Le printemps arrive à grands pas… Il est temps pour les grands feux de nos villages de s’allumer ! Une tradition pour chasser l’hiver et laisser place à la saison suivante… Et quel plaisir de retrouver ces festivités après deux années de crise sanitaire. Le beau temps était de la partie. L’équipe de Quel Temps ! s’est rendue à celui de Bouge ce dimanche 06 mars.

Le bûcher du grand feu est là, sur les hauteurs de Bouge. Les Namurois l’attendaient depuis 2 ans, il est prêt à s’enflammer et à emporter l’hiver avec lui. " La tradition veut qu’on brûle le bonhomme hiver le premier dimanche des brandons ici à Bouge. Le bûcher mesure 9 mètres cette année et est composé d’entre 5000 et 7000 fagots. Nous commençons le montage vers le 15 octobre, tous les samedis et le dimanche matin. Qu’il pleuve, qu’il vente, nous montons notre grand feu " nous confie Roger Stecker, Président de la Confrérie Royale du Grand feu traditionnel de Bouge.

C’est le premier grand événement qui se fait à Namur depuis la crise sanitaire. Sur les hauteurs de la ville, les sept feux, dont le grand bûcher, vont s’allumer.