Les grands (et petits) accords, collection Printemps

Les présidents de parti aboient, les gouvernements passent…

Après le gouvernement flamand ou celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est au tour du gouvernement fédéral d’atterrir, relativement en douceur, compte tenu des tensions passées.

À chacun son job

Le boulot d’un président de parti c’est de marquer la différence de " sa marque ", là où celui d’un chef d’exécutif (et de ses ministres) est de rassembler.

Dans le dossier de l’azote, Samy Mahdi (CD&V) a éprouvé la majorité flamande comme Georges-Louis Bouchez (MR) avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’habilitation du master en médecine à l’UMons. Dans les deux cas, il leur fut opposé la menace de majorité alternative et finalement, cela s’est apaisé au sein des gouvernements.

Alexander De Croo et ses vice-premiers, ont de même fait le gros dos face aux ukases et interdits divers des uns et des autres. Finalement, le budget est remis sur les rails ; les uns et les autres peuvent exhiber leurs " trophées ".

Consensus

Alexander De Croo s’était enfermé dans un agenda, qu’il a dû finalement alléger. Mais le Premier ministre continue d’engranger les accords, alors que chaque fois, on lui prédit la plus grande misère. Dans un contexte difficile, avec une coalition improbable, il trace son chemin. Vu de l’extérieur, les récriminations contre ce budget remodelé de la N-VA annulent sans doute celles du PTB et réciproquement.

Finalement, pour un chef de gouvernement (De Croo, Jambon ou Jeholet), le fait d’être d’accord entre partenaires devient plus important que le contenu même de l’accord. On arrête de se chamailler, le travail continue.

Et avec celui-ci qui se poursuit, d’autres embûches s’annoncent : la réforme fiscale, celle des pensions ou du marché du travail. De même, les négociations avec Engie sur le montant final de la facture nucléaire, piétinent. Plus globalement, sur le dossier nucléaire, la tentation de majorité alternative démange toujours le MR.

La date des élections se rapprochant inexorablement, rendra aussi plus difficile, les négociations et les compromis. Trouver des accords avant qu’il ne soit trop tard…

@PhWalkowiak