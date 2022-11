Les grands déçus de la sélection de Roberto Martinez pour la Coupe du monde

Dans l’entrejeu, beaucoup d’observateurs voyaient Roméo Lavia comme la surprise potentielle de Roberto Martinez. Il n’en sera rien. Stoppé par une blessure à l’ischio, le joueur de Southampton a loupé deux mois de compétition et n’est revenu que trop tard dans la course à la sélection. Âgé de 18 ans, le jeune Lavia a néanmoins tout l’avenir devant lui.

Trois autres joueurs formés à Neerpede ne seront pas non plus du voyage : Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga et Dennis Praet. Si le premier rêvait sans doute d’une sélection, le deuxième avait déjà beaucoup moins de chance de figurer parmi les 26 chanceux vu son très maigre temps de jeu à Arsenal. Même constat pour Praet, le plus expérimenté des trois, qui n’a droit qu’à quelques minutes avec Leicester.

Sur les côtés, Nacer Chadli ne participera pas non plus à la Coupe du monde. Une petite déception pour le joueur de Westerlo qui ne devait toutefois nourrir pas trop d’espoir. Au contraire d’Alexis Saelemaekers, qui a terminé sa revalidation plus tôt que prévu et qui rêvait certainement du Mondial. Le Milanais devra néanmoins se tenir prêt en cas de forfait puisqu’il fait partie des quatre réservistes.