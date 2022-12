Les grands clubs européens s’attaquent à l’UEFA : vers un nouvel Arrêt Bosman… au nom de la solidarité avec les plus pauvres ?

La justice européenne se penche ce jeudi sur deux affaires qui pourraient faire basculer le football européen et briser l’omnipotence de l’UEFA. Et pour défendre les intérêts des grands clubs d’Europe rêvant d’une Champions League rénovée (et surtout auto-gérée…), on trouve un team juridique dont font partie l’avocat belge à la base, en 1995, du célébrissime Arrêt Bosman et son associé.

Mark Tuitert et Niels Kerstholt sont deux gentils Bataves bien sculptés et tout Pepsodent. Leur activité préférée : enchaîner les tours de piste, chaussés de leurs petits patins à glace. Mark se débrouille plutôt pas mal : en 2010, à Vancouver, il devient même champion olympique de short-track (patinage de vitesse) sur le 1500 m. Niels n’est pas en reste : en 2014, il décroche le titre mondial de poursuite. Sauf qu’en 2014 toujours, les deux hommes veulent monnayer leur talent et projettent de participer à une épreuve lucrative (mais indépendante) à Dubaï. Ce n’est pas du tout du goût de la vilaine Fédération Internationale de Patinage (ISU) qui menace de bannir à vie les deux champions s’ils prennent part à cette épreuve dissidente, qui échappe au contrôle (et donc aux finances) de l’ISU.