Les grands chantiers que l’Union européenne doit boucler avant les élections (analyse)

A ce travail titanesque sur le long terme vient s’ajouter la finalisation des propositions de loi lancées par la Commission von der Leyen lors de ce mandat. "Deux tiers des propositions mises sur la table par la Commission européenne sont déjà sur les rails, il en reste un tiers, soit quelque 200 propositions" détaille Ursula von der Leyen. Une liste pléthorique de laquelle émergent quelques gros dossiers. A commencer par le pacte sur la migration et l’asile. Au premier semestre 2023, la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne a réussi à faire adopter deux dispositions longtemps bloquées. D’une part, la mise en place d’un système de partage des demandeurs d’asile entre les 27 ou le cas échéant le versement d’une compensation financière de 20.000 euros par migrant qu’ils refusent d’accueillir et d’autre part l’accélération des procédures de retour pour une partie de migrants qui se verraient refuser le statut de réfugié. Mais la Pologne et la Hongrie continuent de s’opposer à cette décision. Au point de bloquer l’adoption des conclusions du dernier sommet européen sur la migration. Or pour que ce texte soit définitivement adopté, il faudra que le Conseil et le Parlement européen parviennent à trouver un accord. Ce n’est pas garanti. "On ne voit pas trop les termes de la négociation, analyse Jean-Dominique Giuliani, les blocages polonais et hongrois sont très idéologiques". Bref, le psychodrame des négociations sur la migration est loin d’être terminé.