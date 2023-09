Les Grands Carmes : un "hub" communautaire et safe pour les personnes LGBTQIA + dans le centre de Bruxelles

La santé inclusive d’abord avec la Maison Arc-en-Ciel de la Santé. Cette MACS propose un accueil médical spécifique et adapté aux personnes LGBTQIA+ avec - par exemple - des consultations médicales et des dépistages pour les infections sexuellement transmissibles (IST). Pour le moment, le focus est mis pour le moment sur les personnes à vulve et les FSF – les femmes qui ont des relations sexuelles avec d’autres femmes (lesbiennes, bisexuelles & co). Un public souvent invisibilisé dans les campagnes de prévention et perçu à tort comme moins à risque.

Le site rassemble également les trois associations de santé et de prévention LGBTQIA + au cœur du projet : Tels Quels propose des actions d’éducation permanente et d’assistance des personnes LGBTQIA +. Ex Aequo s’adresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et Genres Pluriels s’occupe des parcours des transidentités, et des personnes transgenres et intersexuées.

En janvier 2023, ces deux dernières associations ont même déménagé leurs bureaux pour s’installer aux Grands Carmes et y organiser leurs permanences sociales, leurs ateliers de sensibilisation ou leurs groupes de parole. " Cette installation leur permet de travailler côte à côte, de se voir, de se rencontrer plus facilement et de décloisonner leurs offres de santé pour les personnes LGBTQIA +. Des véritables synergies se développent. C’est un peu comme un campus ", décrit Clémentine Delisse, coordinatrice de l’association Grands Carmes.

Par ailleurs, les Grands Carmes disposent d’une grande salle (100 places), d’une salle moyenne (30 places) ou encore de bureaux à disposition d’institutions, d’associations ou des projets LGBTQIA +. Ces locaux peuvent ainsi être loués pour y organiser des réunions, des workshops ou des formations. " Par exemple la Rainbow House y forme des policiers et des employés communaux de la ville de Bruxelles sur les questions LGBTQIA +. Ils viennent ici, ils sont chez nous et ils peuvent découvrir notre univers ".