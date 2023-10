Les grands adieux de Dries Devenyns : Soudal Quick-Step dévoile son équipe pour Gran Piemonte

A 24 heures du Gran Piemonte, traditionnel échauffement avant le Tour de Lombardie de samedi, la formation Soudal Quick-Step a dévoilé l’identité des 7 coureurs qui participeront à la course italienne.

Star d’un jour, le futur retraité Dries Devenyns disputera sa toute dernière course avec le Wolfpack. A 40 ans, et après 17 saisons professionnelles, le Belge se retirera en effet du peloton en fin de saison.

Ce jeudi, pour ses adieux, il sera accompagné de six hommes : Andrea Bagioli, 3e de la Coppa Bernocchi en début de semaine, Mattia Cattaneo, William Junior Lecerf, vainqueur du Tour de Lombardie U23, ainsi que par Mauro Schmid, Pieter Serry et Louis Vervaeke.

"On a une équipe qui peut jouer sur plusieurs tableaux. On sait évidemment qu’il y a pas mal de bons coureurs dans le peloton qui auront envie de jouer leur carte dans le final, mais on a vraiment envie de tout donner pour aller chercher un bon résultat" a laconiquement expliqué le directeur sportif de l’équipe, Davide Bramati dans un communiqué.

Aller chercher un bon résultat pour oublier le tumulte ambiant actuel qui entoure plus que jamais cette équipe Soudal Quick-Step en coulisses.