Les grandes heures de la tapisserie bruxelloise

Des ducs de Brabant aux ducs Bourgogne, en passant par la cour de l’empereur Charles Quint, le drap de Bruxelles est très en vogue durant toute la période qui chevauche le Moyen-Âge et les Temps Modernes, et voyage jusqu’à la cour du roi de France ou du pape à Rome, du château de Cracovie aux demeures londoniennes d’Henry VIII. C’est le produit de prestige le plus cher qui existe en Europe à ce moment-là.

Du drap, qu’on ne met pas sur son lit mais que l’on porte bien comme vêtement, l’art du textile passe à la tapisserie décorative. Si Arras et Tournai ont été des centres tapissiers majeurs, c’est bien Bruxelles qui sort son épingle du jeu. L’industrie fait vivre un tiers des habitants et habitantes de la ville, et se repose avant tout sur sa qualité plutôt que sa quantité.

Les tapisseries bruxelloises de Charles Quint sont des œuvres très importantes, qui symbolisent la force du pouvoir de l’empereur. De grands noms de la peinture flamande sont en réalité d’abord des dessinateurs de modèles (appelés cartons) de tapisserie, comme Bernard van Orley. D’autres peintres reconnus seront appelés à produire des cartons, comme Brueghel ou Vermeer.