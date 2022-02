Les grandes concentrations d'excréments de chiens nuisent à la biodiversité d'après une étude de l'UGent

Les excréments laissés par les chiens dans la nature lors de leurs promenades sont mauvais pour la biodiversité, ressort-il d'une étude publiée lundi par des chercheurs de l'Université de Gand (UGent). Ils engendrent, dans certains sols, une concentration en azote et en phosphore dépassant les limites légales de fertilisation pour l'agriculture. Même s'ils peuvent faire office d'engrais, seul un petit nombre de plantes bénéficient du niveau élevé de nutriments qu'ils contiennent, au détriment d'espèces plus rares.

Chaque année, les canidés seraient responsables de la dispersion d'en moyenne 11 kg d'azote et de 5 kg de phosphore par hectare de zone naturelle. Les concentrations sont d'autant plus importantes dans les zones où les chiens doivent être tenus en laisse.

"Dans le scénario où les chiens étaient tenus en laisse, nous avons constaté que les quantités d'azote et de phosphore laissées sur place dépassaient les limites légales de fertilisation pour l'agriculture", explique le bioingénieur Pieter De Frenne.

Au total, les chercheurs ont effectué près de 487 relevés dans quatre zones naturelles à Gand, pendant près d'un an et demi. Dans les zones étudiées, la loi impose de tenir les chiens en laisse. Les chercheurs ont dès lors remarqué que les dépôts étaient plus important dans les espaces situés à proximité des sentiers de promenade. Sur une base annuelle, les chiens s'y promenant ont laissé derrière eux 175 kg d'azote et 73 kg de phosphore par hectare.

La quantité estimée d'azote ainsi ajoutée aux zones naturelles est particulièrement frappante lorsqu'on la compare à la quantité libérée dans l'atmosphère, dans toute l'Europe. En Flandre, cela représente une moyenne de 22 kg par hectare et par an.