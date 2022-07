Les grandes batailles en musique

Et les plus valaisans d’entre nous auront la main sur le cœur à l’écoute de "Marignan", l’Hymne officiel du canton de Valais composé par Jean Daetwyler et qui, au départ, rendait hommage aux combattants suisses valaisans engagés dans la bataille de Marignan en 1515. Alors côté français, Marignan a aussi été mis en musique, mais avec une œuvre tout à fait contemporaine à la bataille, puisqu’elle est signée Clément Janequin (et que Clément Janequin, il est né en 1485 et qu’il est mort en 1558). On raconte même qu’en 1515, il était au service de Louis de Ronsard (le père du célèbre poète), Louis de Ronsard qui était chevalier aux côtés de François 1er et où était Louis de Ronsard le 13 septembre 1515 ? Mais à Marignan bien sûr ! Il est donc possible que Clément Janequin, lui aussi, ait traîné ses guêtres du côté du champ de bataille et qu’il ait vu, qu’il ait assisté à la célèbre victoire française. Au point de la mettre en musique. Mais c’est la manière dont il va la mettre en musique qui va frapper les esprits. Une pièce vocale en deux parties qui commence par inviter l’auditeur ou le spectateur à le suivre : "Ecoutez tous, gentils Gallois, la victoire du noble Roi François". Voilà les premiers mots de cette pièce mais qui bientôt va passer du côté des combattants, comme pour leur donner plus d’énergie et de courage "Nobles, sautez dans les arçons, la lance au poing, hardis et prompts, comme lions ! Chacun s’asaisonne, la fleur de lys y est en personne". Ah oui parce qu’il faut vous dire que l’une des particularités de cette bataille, c’est que François 1er y a personnellement pris part, en chargeant à la tête de ses cavaliers. C’est une image de roi-chevalier qui ne le quittera jamais plus, à tel point que 3 ans plus tard, on créera une reconstitution de la Bataille de Marignan, mais au château d’Amboise cette fois, avec des milliers de figurants autour d’un château de bois et de tissu attaqué par des canons chargés à blanc, et en première ligne, notre bon roi François. Et pour la petite histoire, la reconstitution était orchestrée par un certain Léonard de Vinci. A la fin de sa vie, on en parlait toujours puisque sur son tombeau, c’est un bas-relief de cette victoire de Marignan qui est aussi gravée dans la pierre. "Suivez François, le roi François, suivez la couronne, sonnez, trompettes et clairons, pour réjouir les compagnons".